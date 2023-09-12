اعتقالات ومداهمات بالضفة وشبان يحرقون آلية لجيش الاحتلال بالخليل

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فيما شهد مخيم العروب شمال الخليل مواجهات تخللها إحراق آلية عسكرية (إسرائيلية).

واعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطناً من محافظة بيت لحم، عُرف منهم قسام نضال العمور، ومحمد خالد العمور، وحسن محمد العمور، ومحمود ذيب العمور، وعكرمة عودة العمور، وفادي سليم البدن، وجميعهم من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال محمد إبراهيم عبيات من منطقة واد أبو فريحة القريبة من مدينة بيت ساحور، ومحمد سعيد عجمية، وكريم زواهرة من بلدة الدوحة غربا، وخليل زواهرة من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم، ومحمد أبو فريحة من شارع الصف سط مدينة بيت لحم، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، مواطنين من جبع ورمانة في محافظة جنين، كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات في رمانة.

وطالت اعتقالات الاحتلال الشاب أحمد ربحي أبو الزين بعد اقتحام قرية رمانة ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته، كما أصيب عدد من المواطنين والعمال بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد عبد اللطيف أبو عون (47 عاماً) من بلدة جبع جنوب جنين، من داخل محكمة سالم، أثناء حضوره جلسة محكمة نجله هاني أمس.

في غضون ذلك، أحرق الشبان الثائر آلية لجيش الاحتلال، بعد استهدافها بالزجاجات الحارقة في مخيم العروب شمال الخليل.