9 شهداء فلسطينيين و3 مفقودين جراء الإعصار الذي ضرب ليبيا

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، اليوم الثلاثاء، "إن قنصلية دولة فلسطين العامة في بنغازي أفادتنا قبل قليل بوفاة عائلة فلسطينية".

وأضاف الديك في بيان له: "وتتكون العائلة من 8 أفراد وهي عائلة محمود الطواب وزوجته وأولاده في منطقة درنة شرق ليبيا جراء السيول الجارفة".

وبوفاة العائلة الفلسطينية يرتفع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني جراء الإعصار إلى9، وارتفاع عدد المفقودين إلى 3.

وأكد الديك أن الوزارة تتابع قضية 62 مواطناً فلسطينياً تحاصرهم المياه في إحدى القرى القريبة من مدينة درنة وتقوم القنصلية العامة لدولة فلسطين في بنغازي بالاتصال مع الهلال الأحمر الليبي وتأمين وصولهم إلى مناطق آمنة.

وأشار إلى أن القنصلية العامة قامت أيضاً بتأمين عدد من الأغطية وبعض الاحتياجات اللازمة لهم، وأكد السفير الديك أن الأوضاع في المنطقة المنكوبة شرق ليبيا صعبة للغاية.