"فيفا" يكشف موعد الإعلان عن المرشحين لجوائز "الأفضل" 2023

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن موعد بدء التصويت على جوائز حفل "الأفضل" في العالم، لعام 2023.

وسيتم التصويت للمرشحين في جوائز الأفضل في العالم للرجال (أفضل لاعب ومدرب وحارس مرمى)، بناء على ما قدموه في الفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.

أما في جوائز السيدات، فسيتم التصويت بناء على ما قدمته المتنافسات في الفترة من 1 أغسطس 2022 إلى 20 أغسطس 2023، وهو تاريخ نهائي كأس العالم للسيدات.

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وأكد "فيفا" عبر موقعه الإلكتروني أن التصويت على جوائز الأفضل سينطلق 14 من شهر سبتمبر الجاري، عندما يتم الإعلان عن المرشحين المختارين للتنافس على الجوائز.

كما سيتم فتح باب التصويت على جائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العالم بين 19 ديسمبر 2022 و20 أغسطس 2023، اعتبارا من الخميس 21 سبتمبر الجاري.

يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي آخر من فاز بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم نسخة 2022، بعد قيادته منتخب الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم.