مبــاحث التموين تُحرر 20 محضر ضبط وإتلاف خلال 24 ساعة

حررت دائرة مباحث التموين بالمباحث العامة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني "20" محضر ضبط لعددٍ من التجار المخالفين والمحتكرين وإتلاف لبضائع منتهية الصلاحية حيث بلغ الوزن الإجمالي لمحاضر الإتلاف "120" كجم من البضائع.

وأوضحت مباحث التموين أنها نظمت "18" جولة خلال الــ "24" ساعة الماضية لمتابعة الأسعار ومنع الاحتكار خلال الجولات التي نفذّتها على المنشآت التجارية لمتابعة التزامهم بالتعليمات الخاصة ببيع المواد التموينية والغذائية.

ولفتت مباحث التموين إلى أنها أحالت ملفات التجار المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم وفقاً للقانون.