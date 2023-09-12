(شؤون المرأة) تشارك في الأصبوحة الشعرية بعنوان (كزهر الشعر وأكثر)

شاركت وزارة شؤون المرأة، في الاصبوحة الشعرية التي نظمتها رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين بعنوان "كزهر الشعر وأكثر"، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والثقافة.

وجاءت الاصبوحة بمشاركة الشاعرات "وفاء جودة، مي عبد القادر، وياسمين العابد"، حيث أدارت اللقاء الكاتبة سندس سويدان.

وفي كلمتها، ذكرت أ. عالية عيد رئيس ائتلاف توعية المرأة، أن الائتلاف كبرنامج دائم بوزارة شؤون المرأة، يؤكد على الدور الريادي للمرأة الفلسطينية عامة وللشاعرات خاصة في زرع القيم النضالية على طريق التحرير والعودة.

وتطرقت عيد إلى أن الائتلاف يختار أعضاؤه المكونين من مؤسسات حكومية وغير الحكومية عنواناً لكل عامين وتنفذ الأنشطة التوعوية بناء على هذا العنوان، مشيرة إلى أن عنوان الائتلاف لهذا العام (وطن واحد ونضال موحد) وقد جاء كمساهمة من وزارة شؤون المرأة في توعية المرأة الفلسطينية بأدوارها المحورية في النضال والمقاومة وخلق جيل قادر على المضي في طريق التحرير.