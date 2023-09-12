مواجهات مع الاحتلال في نابلس وإصابة مستوطن بالحجارة في رام الله

اندلعت مواجهات مساء اليوم الثلاثاء مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدتي بيتا وبيت فوريك في نابلس، بينما أصيب مستوطن رشقاً بالحجارة قرب بلدة سنجل شمال رام الله.

ودفعت قوات الاحتلال بحشودات عسكرية برفقة جرافة على مدخل بيتا جنوبي نابلس، بالقرب من موقع عملية إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال أغلق مدخل بلدة بيتا، وكافة الحواجز العسكرية والطرق الفرعية بالسواتر الترابية في محيط مدينة نابلس.

وأصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قدمه، خلال المواجهات في بيتا، بينما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت خلال مواجهات على مدخل بيت فوريك شرق نابلس.

وفي قلقيلية ألقى الشباب الثائر الحجارة صوب مركبات مستوطنين قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، فيما أصيب مستوطن وتضرر مركبته جراء رشقه بالحجارة قرب بلدة سنجل شمال رام الله.

وفي الخليل اعتدى جنود الاحتلال على مسن فلسطيني (65 عامًا) بالضرب على الصدر والكتف أمام بيته في مخيم العروب شمال الخليل، وتم نقله إلى مستشفى الأهلي.

وكان مستوطنان قد أصيبا بجراح في عملية إطلاق نار مساء اليوم قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

وذكر أن أحد المصابين بعملية حوارة هو نجل "بنيامين وتاليا كهانا"، اللذين قُتلا في عملية إطلاق نار بالقرب من "عوفرا"، وحفيد مؤسس حركة كاخ "مائير كاهانا"، والمصاب الآخر ابن شقيق "شيرا ليبمان" المديرة التنفيذية لمجلس مستوطنة "كريات أربع" بالخليل.