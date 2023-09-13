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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
366 انتهاكًا لأجهزة السلطة بالضفة خلال أغسطس
13 سبتمبر 2023 . الساعة: 08:43 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/290305
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مكتوب:
مركز: الاحتلال اعتقل 366 مواطنًا خلال أغسطس جلهم من الضفة
193 انتهاكاً لأجهزة السلطة بالضفة خلال كانون الثاني
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