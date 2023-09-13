اتحاد نقابات المهن الصحية يعلن الإضراب ردا على إيقاف رئيس الاتحاد عن العمل

أعلنت نقابات المهن الصحية عن إضراب رؤساء الأقسام التابعة لها، ومدراء المهن الطبية المساندة في كافة مرافق وزارة الصحة.

وقال الاتحاد في بيان له إن هذا الاضراب يأتي كخطوة أولى، فيما سيتم الانتظار حتى الساعة الثالثة من ظهر اليوم الأربعاء، وذلك لإعطاء اللجنة الوزارية المجال لمعالجة الخلل الذي تم فيه إيقاف رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية أسامة النجار الوكيل المساعد في وزارة الصحة.

واعتبر الاتحاد إيقاف النجار ظلماً، وسيتم الإعلان عن الخطوات القادمة في بيان مفصل خلال اليوم الاربعاء عند الساعة الثالثة عصراً.

وكانت مي الكيلة وزيرة الصحة قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن إيقاف الوكيل المساعد في وزارة الصحة أسامة النجار عن العمل، علما أن النجار هو رئيس لاتحاد نقابة الطب المخبري ونقابات المهن الصحية المساعدة، وذلك على خلفية النزاع مع نقابة الأطباء.

وقالت وزارة الصحة، إنه واستنادا إلى قرار لجنة خلية الأزمة بخصوص النزاع القائم ما بين نقابة الأطباء، ونقابة المهن الصحية المساندة، والمكلفة من مجلس الوزراء فقد تقرر إيقاف الوكيل المساعد في وزارة الصحة أسامة النجار عن العمل.