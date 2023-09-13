صحيفة عبرية: السلطة ستحصل على وسائل تكنولوجية للتجسس على المقاومة

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، مساء اليوم، تفاصيل جديدة عن تسليم الولايات المتحدة، للسلطة الفلسطينية أسلحة ومعدات ومركبات مصفحة، برعاية أردنية وموافقة من حكومة الاحتلال (الإسرائيلية) اليمينية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني قوله: "أنه بالإضافة إلى المدرعات والأسلحة التي تسلمتها السلطة الفلسطينية، سيتم تجهيز قوات الأمن الفلسطينية بوسائل تكنولوجية متقدمة لتحسين قدراتها الاستخباراتية، وسيتم تدريب وحدة إلكترونية.

وبحسب الصحيفة: "ستسمح المعدات الجديدة للأجهزة الأمنية بتنفيذ عمليات تجسس وجمع معلومات استخباراتية، بما في ذلك اختراق الهواتف المحمولة التابعة لشركات الاتصالات الفلسطينية.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات لم تكن متاحة للفلسطينيين بسبب المعارضة (الإسرائيلية)، لافتة إلى أنه في (إسرائيل) كانوا يخشون أن يستخدموا هذا الأجهزة لكشف العملاء الفلسطينيين الذين يعملون مع المخابرات (الإسرائيلية).

وقال المسؤول للصحيفة "هذا يمكن أن يسهل على قوات الأمن الفلسطينية ويمنحها الأدوات اللازمة لتعقب المسلحين، على سبيل المثال، في مخيم جنين للاجئين والقيام باعتقالات".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الإجراءات إلى تعزيز السلطة الفلسطينية في حربها ضد مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي والخلايا العسكرية المسلحة في الضفة الغربية.