الأوقاف تختتم اختبارات التصفيات النهائية لمسابقة الأقصى

اختتمت الإدارة العامة للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية التصفيات النهائية لاختبارات مسابقة الأقصى المحلية الثالثة والعشرين لحفظ القرآن الكريم وأجزاء منه للعام الجاري 1445هـ/2023م، والتي عقدتها بمقر الوزارة، في قاعة حمدي مدوخ، بمشاركة 90 طالبًا وطالبة تأهلوا للتصفيات النهائية.

وقال مدير دائرة ديوان الحفاظ أ. زياد أحمد: "تم تنفيذ المسابقة على مرحلتين، حيث تقدم لطلب المشاركة في المسابقة هذا العام 1540 متسابقًا ومتسابقة من جميع المحافظات، تأهل منهم 267 للمرحلة الأولى، والتي شهدت اجتياز 90 طالبًا وطالبة مرحلة الاختبارات النهائية في حفظ 10 أجزاء وعشرين جزءًا والقرآن كاملًا".

وأكد أحمد أن الاختبارات شهدت منافسة قوية بين المتسابقين أمام لجنة التحكيم، منوهًا بأن الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل فرع من كلا الجنسين سيحصلون على جوائز نقدية، كما سيحصل أصحاب المراكز الخمسة الأخيرة على جوائز مالية أيضًا.

وأشاد أحمد بمجهودات الإخوة القائمين على المسابقة في الوزارة والمديريات، ولجنة التحكيم التي تحرت الدقة والشفافية في المفاضلة بين المتسابقين، راجيًا من الله عز وجل أن يكون هذا الجهد كله في ميزان حسناتهم.