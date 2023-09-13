الأسطل يكشف (للرسالة) عن موعد افتتاح موسم العمرة ‏

قال رئيس شركات الحج والعمرة في قطاع غزة محمد الأسطل، إن رحلات موسم العمرة ستُستأنف ‏مطلع شهر أكتوبر المقبل.‏

وأوضح الأسطل في تصريح خاص بـ(الرسالة) اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق بين السفارة ‏الفلسطينية وجمهورية مصر العربية، وبين شركات النقل والمواصلات، لتسهيل نقل المعتمرين ‏أثناء السفر، مشيرا إلى أن أسعار العمرة ستكون مناسبة وأقل من العام الماضي.‏

وحول الفيزا الإلكترونية التي أتاحتها المملكة للدخول للأراضي السعودية أكد أنها ‏تُسبب المشاكل وتفتح المجال للشركات غير المؤهلة للنصب والاحتيال على المواطنين الغزيين.‏