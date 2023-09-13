الأسطل يكشف (للرسالة) عن موعد افتتاح موسم العمرة ‏

قال رئيس شركات الحج والعمرة في قطاع غزة محمد الأسطل، إن رحلات موسم العمرة ستُستأنف مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح الأسطل في تصريح خاص بـ(الرسالة) اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق بين السفارة الفلسطينية وجمهورية مصر العربية، وبين شركات النقل والمواصلات، لتسهيل نقل المعتمرين أثناء السفر، مشيرا إلى أن أسعار العمرة ستكون مناسبة وأقل من العام الماضي.
وحول الفيزا الإلكترونية التي أتاحتها المملكة للدخول للأراضي السعودية أكد أنها تُسبب المشاكل وتفتح المجال للشركات غير المؤهلة للنصب والاحتيال على المواطنين الغزيين.