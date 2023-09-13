السعودية: علاقتنا بإيران قائمة على المصالح المشتركة

قال سفير السعودية في إيران، عبد الله بن سعود العنزي، إن العلاقة بين البلدين ستكون قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار.

وأكد العنزي أن "العلاقات بين السعودية وإيران وستكون علاقات بناءة وثيقة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار وستكون معززة بكافة المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية".

تصريحات السفير السعودي في إيران، نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، وجاءت خلال حضوره حفل الذكرى الـ 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في سفارة بكين بطهران.

وثمن الدبلوماسي السعودي الدور "البناء" الذي قامت به الصين من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن استئناف العلاقات الثنائية بين طهران والرياض.

وأردف: "كان هناك انعكاس لهذا الاتفاق على كثير من الملفات وشعور كثير من الدول بالفرحة لأن أي اتفاق بين السعودية وإيران كدولتين جارتين مهمتين في المنطقة تعززان كل التعاون بينهما لجلب السلام وأمن المنطقة وتحقيق الرفاه لشعوبهما".

وأشار إلى توجيه دعوة رسمية من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الرياض، مشددًا: "هذه الزيارة ستتم حسب جدول فخامة الرئيس الايراني في زمن مناسب".

وفي 10 مارس/ آذار 2023، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.