أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم (240) اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة والترحم على ضحايا الزلزال بالمغرب والسيول في ليبيا.

وعبرت اللجنة عن خالص التعازي والمواساة للبلدين الشقيقين، داعية المولى بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين وسلامة المفقودين والمتواجدين تحت الأنقاض، وأن يحفظ الله أمتنا من كل مكروه.

وأكدت على وجوب استخلاص العبر في ضوء التغيرات المناخية السائدة في المنطقة، ووجهت جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وطواقم الطوارئ بالهيئات المحلية لرفع درجة التأهب والاستعداد للتعامل مع مستجدات الظروف الجوية وتحديث خطط الطوارئ بالخصوص.

وتوقفت اللجنة أمام ذكرى اندحار الاحتلال عن قطاع غزة، وأبرقت بالتحية لمقاومتنا الباسلة التي رسخت بالتزامن مع الذكرى معاني الوحدة الوطنية، عبر المناورة الميدانية التي نفذتها الغرفة المشتركة.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بضرورة رفع يد الاحتلال بشكل كامل عن قطاع غزة، وإنهاء جريمة الحصار غير القانوني واللاإنساني ضد شعبنا.

وناقشت عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي؛ شؤون الأراضي، البنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

إقرار رزمة تدخلات وإجراءات حكومية داعمة للمواطنين وستعلن تفاصيلها المؤسسات الحكومية تباعاً.

الموافقة على إجراءات استكمال فتح شارع الشهيد كمال ناصر ليصل بين منطقة بركة الشيخ رضوان غرباً حتى شارع صلاح الدين شرقاً.

صرف مبلغ مالي لاستكمال إجراءات الإشراف على المرحلة التشغيلية لماسوف الوقود.

الموافقة على إضافة منطقتي الفخاري والقرارة إلى مشروع تسوية الأراضي.

تشكيل لجنة تدقيق المخططات الإنشائية للمباني والاستراحات القائمة داخل شاطئ بحر غزة.

تشكيل لجنة حكومية لتعزيز التكامل والتعاون بين القطاع الحكومي والمؤسسات الدولية في قطاع غزة.

اعتماد توصيات التقرير النهائي لأعمال لجنة الإطار المرجعي للنقابات المهنية.