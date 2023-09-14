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مركز مساواة يطلق استراتيجية العدالة الانتقالية في السياق الفلسطيني

الرسالة نت - غزة

دعا المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، إلى إنهاء الانقسام والعمل على إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية على أساس وطني وليس بنظام المحاصصة بين الفصائل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مركز مساواة للإعلان عن استراتيجية العدالة الانتقالية في السياق الفلسطيني.

وأوصى المركز بضرورة تطبيق الاستراتيجية المعدة وفق خبراء قانونيين ومؤسسات وتحليلات للوضع الفلسطيني ومناقشة ووضع حلول توافقية ومواءمة قانونية صحيحة لإتمام المصالحة.

وكذلك إعداد ورش تدريبية لها علاقة في الوضع الحالي بعد المصالحة لبيان وضع الموظفين والأحكام القضائية والقوانين التي صدرت في فترة الانقسام ومرتكبي الجرائم ضد حقوق الانسان دون أن يكون إنهاء الانقسام على حساب الضحايا.

https://www.youtube.com/live/Oj-BqVu3_Ns?si=qxPRpba20PrfeUB7

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https://alresalah.ps/p/290393

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