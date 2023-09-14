فحص الأسماء الجديدة.. موعد ورابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 سبتمبر 2023, يتصارع البحث حول هذا العنوان بشكل كبير، وذلك بسبب الأوضاع السيئة التي تعيشها الأسر المتعففة في قطاع غزة ومع بداية كل شهر يبدأ البحث عن موعد صرف المنحة القطرية وتفعيل رابط الفحص المقدم من وزارة التنمية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

رابط فحص المنحة القطرية شهر 9 سبتمبر 2023

تقدم صفحة الاستعلام الحكومي التابعة لموقع وزارة التكنولوجيا والاتصالات، رابط فحص المنحة القطرية في كل شهر منذ بدء توزيع هذه المنحة، ويتم تفعيل رابط فحص المنحة القطرية بعد اعلان موعد الصرف المتوقع منتصف شهر سبتمبر.





خطوات بحث المنحة القطرية

بإمكانك معرفة أنك ضمن المستفيدين من المنحة القطرية 100$، من خلال إدخالك بيانات الاستعلام عبر رابط فحص المنحة لهذا الشهر، وهي كالتالي:

رابط فحص المنحة القطرية اضغط هنا

إدخال رقم الهوية.

إدخال تاريخ الميلاد.

في حال الاستفادة من المنحة سيتم إرسال رسالة نصية (SMS) على هاتفك تُوضّح آلية الصرف المسجل في قائمة البرنامج الموحد، وكما تظهر لك بيانات الاستفادة من خلال فحصك عن المنحة القطرية عبر رابط الوزارة.

وتجدون رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 سبتمبر 2023 الاستعلام الحكومي في هذا المقال لمعرفة أسماء المستفيدين هذا الشهر.