كشفت شركة "آبل"؛ عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، الأربعاء، النقاب عن هاتف "آيفون 15" المنتظر في حدث "Wanderlust" الذي أقامته الشركة في كاليفورنيا.

وتأتي هواتف "آيفون 15" بشاشات مقاس 6.1 بوصة و6.7 بوصة المتوفرة في الجيل الأخير من أجهزة "آيفون"، لكن الهاتف الجديد يتميز بإعادة تصميم مميزة لشاشته.

ووفرت الشركة هاتف "آيفون 15" بخمسة ألوان جديدة: الوردي والأصفر والأخضر والأزرق والأسود، مع كاميرا مطورة من شأنها أن تسمح بتكبير أكثر دقة. بينما يبدأ النطاق القياسي للهواتف بسعر 799 دولارًا.

وتقول آبل إن "آيفون 15" سيتميز بعمر بطارية يدوم طوال اليوم، وأن "آيفون 15 بلس" سيحتوي على بطارية أكبر، لكن ليس من الواضح كم من الوقت سيستمر أي منهما.

وأكدت أن "آيفون 15" سيأتي مزودًا بمنفذ شحن "USB-C"؛ المنفذ نفسه المستخدم حاليًا لشحن أجهزة "آيباد" و"Mac".

وسيكون منفذ الشحن متوفرا أيضا في سماعات "AirPods Pro"، والذي من المفترض أن يتيح شحنًا أسرع لجميع منتجات آبل.

وكانت آبل حريصة على التباهي بمدى صداقة هاتف "آيفون 15" مع البيئة، مضيفة أنه يتميز بحافظة معاد تدويرها جزئيا، وعنصر كوبالت مُعاد استخدامه بالكامل.

ويتميز هاتف "آيفون 15 برو" الأعلى تكلفة، بالكثير من الإضافات المميزة. وسيبدأ سعره من 999 دولارا في الولايات المتحدة، بينما تبلغ تكلفة "برو ماكس" الأكبر 1199 دولارا.

ويأتي "آيفون 15 برو" بتصميم جديد من التيتانيوم "Grad Five"، الصفيحة نفسها المستخدمة في مركبة المريخ الجوالة، وفقا لـ "آبل". وهذا من شأنه أن يجعل النموذج الجديد أكثر متانة مع خفة في الوزن.

وسيحتوي جهاز "15 برو" أيضًا على زر قابل للتخصيص على جانب الهاتف، حيث كان يوجد مفتاح كتم الصوت. ويمكن برمجة الزر لأداء مجموعة من الميزات، مثل فتح الكاميرا بسرعة.