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محكمة الاحتلال تُصدر أمرا احترازيا ضد وزير القضاء (الإسرائيلي) ليفين

الرسالة نت- القدس المحتلة

أصدرت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الخميس، أمرا احترازيا ضد وزير القضاء (الإسرائيلي) ياريف ليفين، يطالبه هو والحكومة بتفسير أسباب عدم عقده اجتماعا للجنة تعيين القضاة بشكل فوري.

ويأتي قرار المحكمة العليا غداة هجوم ليفين ضد المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا، واعتبر أنه لا ينبغي التدخل في قراره بشأن عقد لجنة تعيين القضاة.

ورغم أن قرار المحكمة العليا لا يُلزم ليفين بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة، لكن القرار يعني، من الجهة الأخرى، أن المحكمة العليا ستنظر مرة واحدة على الأقل في الالتماسات ضد عدم عقد اللجنة، وبعدها ستُصدر المحكمة قرارا.

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https://alresalah.ps/p/290419

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