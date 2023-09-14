اتحاد موظفي أونروا يرفض محاولات الوكالة نشر ثقافة الشذوذ

رفضت اللجنة المشتركة لاتحادات الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مساء اليوم الخميس، رفضًا قاطعًا نشر ثقافة الشذوذ وترسخيها بين المجتمع الفلسطيني، وتزيينها كقيمة للمساواة.

جاء ذلك في بيانٍ صحفي استنكر فيه "اتحاد موظفي أونروا" توزيع نشرات مسيئة للقيم والعادات والتقاليد، على مدراء المناطق التعليمية بهدف تعميمها على المدرسين في قطاع غزة.

ودعا "اتحاد موظفي أونروا"، جميع الزملاء والزميلات من مديري الدوائر ورؤساء الأقسام والبرامج إعادة هذه الإصدارات إلى مصدرها، وعدم التعاطي معها، والالتزام بتعليمات الاتحاد.

وطالب الاتحاد، إدارة "أونروا" باحترام القيم والفطرة السليمة، والأخلاق الإسلامية، وعدم نشر مثل هذه الأفكار الخبيثة تحت أي مبرر كان.

وناشد "اتحاد موظفي أونروا"، جميع الأطراف من مكونات المجتمع الفلسطيني للوقوف عند مسئولياتهم تجاه هذه الأفكار الدخيلة على المجتمع، وعلى الأعراف الإسلامية والأخلاقية.