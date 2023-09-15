بعد فقدانه لأيام.. العثور على جثة العامل أكرم سرحان من خانيونس

عثر متطوعون في فرق البحث الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، على جثة العامل أكرم سليم سليمان سرحان (58 عامًا) من سكان مدينة خانيونس في قطاع غزة، داخل حفرة على السياج الفاصل بالقرب من معبر "ميتار" جنوب مدينة الخليل، وهو المعبر الوحيد بين منطقتي النقب والضفة الغربية.

وأعلنت عائلة "سرحان" في تصريحاتٍ صحفية، أن أكرم سليم سرحان، الذي كان يبحث عن سبل لكسب لقمة عيشه في الداخل، توفي بظروف غامضة، وتم العثور على جثته في الأحراش بالقرب من معبر "ميتار".

وبحسب مصادر محلية، فإن آثار المتوفى كانت مفقودة منذ مدة تصل إلى أربعة أيام، فيما أعلنت عائلته في قطاع غزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فقدان الاتصال به، وفي نفس الوقت ناشدت للمساعدة في العثور عليه.

ومنذ بداية العام 2023 وحتى اللحظة الحالية، توفي 63 عاملًا في حوادث العمل في البلاد، بينما أُصيب 609 عاملين، ومعظم هؤلاء الإصابات وقعت في حوادث في مواقع البناء، وفق جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.