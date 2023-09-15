"واتس آب" تُطلق ميزة القنوات عالميًا

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي "واتس آب"، أمس الخميس، ميزة القنوات Channels عالميًا في أكثر من 150 دولة مع إضافة خيارات جديدة.

وجاء في بيان لـ "واتس آب": "نرحب بانضمام آلاف المؤسسات والفرق الرياضية والفنانين وقادة الفكر، الذين يمكن متابعتهم مباشرةً".

ونوهت المنصة إلى أن تطبيق واتس آب سيقوم بعرض اقتراحات لقنوات من أجل متابعتها استنادًا إلى الموقع الجغرافي وشعبية تلك القنوات

إضافات للقنوات..

وكشفت المنصة عن إضافات أخرى للقنوات ومنها إمكانية التفاعل مع المستجدات من خلال الوجوه التعبيرية، والسماح لمديري القنوات بتعديل المستجدات التي ينشرونها خلال 30 يومًا.

ونوهت إلى أنه عند إعادة توجيه المستجدات من أي قناة إلى جهة اتصال، فسوف يُرفق أسفلها رابط يشير إلى القناة، مما قد يساهم في انتشارها.

وأنشأت "واتس آب" قناة خاصة بها من أجل مشاركة أخبار التحديثات والميزات الجديدة القادمة للمنصة مع المستخدمين.

خصوصية عالية..

وتسعى شركة "ميتا"، (مالكة تطبيق واتس آب)، إلى إنشاء خدمة الرسائل الجماعية الأكثر خصوصية من بين كل الخدمات المتاحة.

ولتحقيق هذه الغاية، لا يستطيع المستخدمون الآخرون رؤية القنوات التي يتابعها غيرهم، كما لا تُشارك أرقام الهواتف مع أصحاب القنوات، ولا يمكن معرفة الحسابات التي تتفاعل مع المنشورات.

و"القنوات" Channels هي ميزة جديدة في واتس آب تسمح للمسؤولين عن القناة بإرسال رسائل إلى متابعيهم، مع إمكانية أن يتفاعل المستخدمون معها دون أن تظهر بياناتهم الشخصية، وقد كانت متاحة في عدد من الدول قبل الإطلاق العالمي، ومنها دولتي مصر والمغرب.

وظهرت ميزة القنوات لأول مرة منذ سنوات في تطبيق المراسلة الفورية المنافس تيليغرام، قبل أن تستحسن "ميتا" الفكرة وتقرر إضافتها إلى واتس آب، مع إضافة خيارات جديدة لتسهيل العثور على القنوات التي تلائم اهتمام المستخدم.