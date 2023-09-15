التشريعي: ندين محاولات (أونروا) نشر ثقافة الشذوذ الجنسي بغزة

دانت لجنة شؤون اللاجئين في المجلس التشريعي قيام إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بتوزيع نشرات تنتهك قيم شعبنا وتعارض أخلاقه وثقافته، معتبرة ذلك مخالفة صارخة لدور الوكالة الذي تأسست من أجله.



وكشفت اللجنة المشتركة لاتحادات موظفي الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، عن محاولة لنشر ثقافة الشذوذ بين المجتمع الفلسطيني من قبل إدارة الوكالة عبر توزيع نشرات مسيئة للقيم والعادات على مدراء المناطق التعليمية بهدف تعميمها على المعلمين في غزة.



واعتبرت لجنة شؤون اللاجئين في المجلس التشريعي الجمعة في تصريح صحفي، أن توزيع هذه النشرات من قبل إدارة الوكالة تجاوزًا خطيرًا مرفوضًا ويمس المجتمع الفلسطيني، ويروج للشذوذ والانحلال الأخلاقي.



وذكّرت اللجنة إدارة الأونروا بأن مسئوليتها تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية للشعب الفلسطيني بنزاهة واحترام لقيم المجتمع الفلسطيني، والالتزام بعدم التورط في أي نشاط يتعارض مع ذلك.



وحثّت إدارة الأونروا على سحب هذه النشرات على الفور واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تكرار ذلك في المستقبل.