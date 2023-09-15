الكشف عن مشاركة نجل عباس في اجتماعات التطبيع بين (إسرائيل) والسعودية

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على موقعها الإلكتروني الجمعة، أن رئيس السلطة محمود عباس أرسل ابنه ياسر ضمن وفد من مسؤولي حكومته إلى الرياض الأسبوع الماضي، لمناقشة اتفاق تطبيع محتمل بين (إسرائيل) والمملكة العربية السعودية.



وضم الوفد ياسر عباس– إلى جانب وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ، ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج والمستشار الدبلوماسي لرئيس السلطة مجدي الخالدي– على الرغم من أنه لا يشغل حاليًا دورًا رسميًا في السلطة.



وشارك عباس الأصغر في اجتماعات الوفد الفلسطيني مع كبار المسؤولين السعوديين، بما في ذلك وزير الخارجية فيصل بن فرحان، إلى جانب اجتماع مع وفد أمريكي بقيادة قيصر البيت الأبيض في الشرق الأوسط بريت ماكغورك ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف.

ووصف غيث العمري، الباحث البارز في معهد واشنطن للسلام في الشرق الأوسط، ضم ياسر عباس إلى الوفد بأنه "صادم"، بالنظر إلى أن نجل أبو مازن "ليس لديه منصب رسمي وليس جزءا من الحياة السياسية الفلسطينية".

وقال “إنه يعزز الشعور لدى الجمهور الفلسطيني بأن السلطة الفلسطينية تدار بشكل سيء، وأن عملية صنع القرار مزاجية، وأن المحسوبية منتشرة".



وقال العمري، نقلا عن استطلاع للرأي أجري مؤخرا، وجد أن 81% من الفلسطينيين ينظرون إلى السلطة الفلسطينية على أنها فاسدة، “لا يوجد منطق حكومي لإشراك ياسر عباس في هذه الاجتماعات، وهذا يعزز صورة الفساد لدى الفلسطينيين تجاه السلطة الفلسطينية”.



وياسر عباس، 62 عامًا، هو رجل أعمال يعيش معظم أيام العام خارج الضفة الغربية.