اختتمت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية أمس الخميس معرض القرطاسية الأول للسنة الدراسية الجديدة، والذي امتد لخمسة أيام.

وافتتح المعرض الفصلي أعماله يوم الأحد الماضي وسط إقبال وحضور واسع من الطلبة، حاملا عنوانه "بالعلم والمقــاومة رجال تأبى المساومة"، رفعت على أبوابه جداريات للقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف ولشهداء الكتلة الإسلامية الذين ارتقوا في عمليات بطولية خلال الشهور الماضية.

واستمر المعرض طيلة ساعات الدوام الرسمي، وبزوايا متعددة ومختلفة، منها القرطاسية والثقافية والالكترونية والزوايا الخاصة بالطالبات وبكليات الهندسة والطب والفنون ومستلزماتهم.

وتميز المعرض بسلسلةٍ من العروض والزوايا الإبداعية، وتوفيره لاحتياجات الطالب الاقتصادية بأسعار مناسبة.

يأتي ذلك فيما يواصل نشطاء الكتلة الإسلامية وفرسانها اعتصامهم المفتوح لليوم السابع عشر على التوالي داخل أسوار الجامعة، رفضًا لسياسة القمع والطرد بالقوة التي مارستها إدارة الجامعة ضد طلبتها المحتمين بأسوار الجامعة، بسبب ملاحقتهم من أجهزة السلطة.

وتواصل أجهزة السلطة اختطاف كلٍ من مصعب حنايشة، وعمر سلامة، وإبراهيم تركمان، ويُذكر أنّ الطالب مصعب حنايشة أسير محرّر تمّ الإفراج عنه قبل شهر واحد.