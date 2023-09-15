أبو نعيم: شهداء معركة الأسرى خير دليل أن شعبنا لم ينسَ أبطاله في السجون

أكد القيادي في حركة حماس توفيق أبو نعيم أن شهداء معركة الأسرى في غزة، خير دليل أن شعبنا يبذل كل شيء من أجل نصرة الأسرى.

وقال أبو نعيم، خلال وقفة تضامنية نظمتها حركة حماس بمحافظة الوسطى، إن الأسرى يعيشون أقسى الظروف المعيشية، "ورغم ذلك يضيق الاحتلال أكثر عليهم".

وشدد أبو نعيم أن المقاومة لن تنسى أسرانا في سجون الاحتلال، وجعلت تحريرهم على رأس سلم أولوياتها.

وأكمل "ما يؤلم الاحتلال ويجعله يندحر عن الأرض، هي ضربات المقاومة بالضفة الغربية".

ووجه رسالة لأهلنا في الـ 48 بالقول: لا تسمحوا للاحتلال بتفتيتكم، ووجهوا ضرباتكم ضد العدو.