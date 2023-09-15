زعمت وسائل إعلامية عبرية، أن السيارة التي عثرت عليها قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة في شارع ٤٣١ بالقرب من مدينة الرملة شمال فلسطين المحتلة، كانت مفخخة وجهزت لتنفيذ عملية فدائية.



وقالت وسائل إعلامية عبرية الجمعة، نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية، "فإنه على ما يبدو فإن العبوات الناسفة كانت مجهزة للتفجير خلال الأعياد اليهودية القادمة، ويجري فحص إمكانية وجود خلايا أخرى بالداخل الفلسطيني تستعد لتنفيذ عمليات".



وذكرت أنه جرى اعتقال 3 فلسطينيين من شرقي القدس كانوا قريبين من مكان السيارة المجهزة بالعبوات الناسفة.



وأشارت إلى أن وحدة "تكيلا" التابعة لجهاز "الشاباك" هي من أحبطت هجوم مخطط له في الرملة "بحسب التقديرات الأولية".

ولفتت إلى أن "الشاباك يحقق في احتمال أن تكون هناك صلة بالسيارة في الرملة مع تفجير العبوة بـ "تل أبيب" اليوم.

المصدر: ترجمة وكالة صفا