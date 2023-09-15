رسميًا.. تحديد موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

أزاحت رابطة الدوري الإسباني الستار عن موعد مباراة كلاسيكو الدور الأول بين العملاقين برشلونة وريال مدريد.

وأكدت الرابطة إقامة اللقاء يوم السبت الموافق 28 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وسينطلق في الرابعة والربع عصرا بتوقيت إسبانيا.

وسيحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في ملعب لويس كومبانيوس الأولمبي، الذي يستضيف الكلاسيكو لأول مرة في التاريخ.

ويستضيف هذا الملعب مباريات البارسا حتى أواخر عام 2024، لحين الانتهاء من أعمال التجديد والبناء في الملعب القديم، كامب نو.

وكان برشلونة حامل اللقب، استهل مشواره في الدوري بتحقيق 3 انتصارات وتعادل وحيد في أول 4 جولات.

أما ريال مدريد، وصيف الموسم الماضي، يعتلي الصدارة بتحقيقه العلامة الكاملة (12 نقطة) بعد 4 انتصارات متتالية.

وتواجه برشلونة وريال مدريد الموسم الماضي في 5 مباريات كلاسيكو حسم البرسا 3 منها لصالحه (في نهائي كأس السوبر الإسباني وذهاب نصف نهائي كأس الملك والدوري) وفاز الملكي بمباراتين (في الدوري وإياب نصف نهائي كأس الملك).