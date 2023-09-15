هنية يعزي عوائل شهداء الشباب الثائر مشيداً بثباتهم وعطائهم

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يوم أمس عوائل شهداء الشباب الثائر الذين ارتقوا في منطقة ملكة يوم الأربعاء الماضي، مشيداً بثباتهم وتضحياتهم.

وقال إن هذه الدماء الطاهرة النقية التي ارتقت في معركة الدفاع عن الأسرى والمسرى وكسر حصار غزة ستظل شاهداً حيّاً على بطولة هؤلاء الشبان الأبطال وأقدامهم وشجاعتهم في مواجهة جيش المحتلين، والذين كان لهم صولات وجولات في مسيرات العودة والإرباك الليلي وقض مضاجع المستوطنين، داعيا الله لهم بالرحمة ومنازل الفردوس من الجنة.

وأشاد بصمود وصبر هذه العوائل التي تفخر بالشهادة والشهداء سيما أنهم أبناء لقادة ودعاة ومن بيوت نشأت على حب الدعوة والجهاد، ومشدداً أن دماءهم ستظل أمانة في أعناق الرجال وحملة اللواء حتى النصر والتحرير باذن الله.

وأضاف أن هذه الكوكبة من الشهداء تزيدنا إصراراً وثباتاً على حقوقنا كاملة وتؤكد أن شعبنا يخوض معركته الممتدة إلى القدس والضفة وفي كل أماكن تواجده.