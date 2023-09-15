أهالي قريوت بنابلس: سندافع عن أرضنا ضد إرهاب الاحتلال ومستوطنيه مهما كلف الثمن

أكد أهالي قرية "قريوت" جنوب مدينة نابلس، أنّهم ماضون في الدفاع عن أرضهم ضد الاحتلال الإرهاب الفاشي، مهما بلغت قوته وعتاده.

وشددوا أن الاحتلال لن يرهبهم وأنهم مستمرون في نضالهم ومقاومتهم حتى النصر أو الشهادة.

وأوضحوا أن المستوطنين وصلوا للمياه في نبع "قريوت" في المقابل تم منع أهلها الأصليين من الوصول إليها.

ولفتوا إلى أنهم سيصلون إلى نبع القرية مهما كلف الثمن، ولن يسمحوا للدولة الفاشية والعنصرية بمنعهم من الوصول إليها.

وكان 73 فلسطينيًا قد أصيبوا خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة "قريوت" من بينهم سبع إصابات بالرصاص المطاطي.

وشهدت بلدة قريوت جنوب نابلس مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، اعتدت على مسيرة منددة بالاستيطان على أراضي البلدة.

وتشهد عدة مناطق في الضفة أيام الجمعة فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة للاستيطان، والتي تنتهي غالبا بمواجهات مع قوات الاحتلال التي تستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريق المتظاهرين.