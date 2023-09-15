النائب قرعاوي يدعو إلى العمل بجدية لحماية المسجد الأقصى

دعا النائب فتحي قرعاوي إلى العمل بجدية على حماية المسجد الأقصى المبارك من مخططات الاحتلال واقتحامات المستوطنين خلال الأعياد اليهودية.

وقال قرعاوي إن دعوات المستوطنين للحشد واقتحام المسجد الأقصى بمناسبة الأعياد اليهودية بداية الأسبوع القادم، دليل واضح على إمعان المستوطنين وإصرارهم على السير قدما نحو تدنيس المسجد.

وأوضح أن هذا الإمعان بحق المسجد الأقصى لم يعد مجرد شعارات أو تصريحات هنا وهناك، بل صار حديث قادة المستوطنين أمام سمع وبصر المستوى السياسي الحاكم لدى الاحتلال.

وأضاف أن هذه المخططات والمخاطر التي تستهدف المسجد الأقصى تستدعي الحذر الشديد والتعامل معه بمستوى عالٍ من الجدية لمواجهتها وإفشالها.

وأدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم عراقيل وتضييقات قوات الاحتلال على الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة القديمة ومدينة القدس المحتلة.

وأكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، أن الحشود والأعداد التي وصلت للمسجد الأقصى اليوم الجمعة تؤكد بأن شعبنا لن يترك المسجد وحيداً، وأن أي عدوان مرتقب عليه سيواجه بالمقاومة والعمليات النوعية والبطولية.

وتحشد جماعات الهيكل المتطرفة المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، خلال ثلاثة أعياد يهودية، تبدأ الأحد القادم 17 سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر.

وتتواصل التحذيرات المقدسية من خطورة الطقوس الاستيطانية في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، خلال الأعياد اليهودية المرتقبة.

وأكدت الدعوات الفلسطينية على ضرورة شد الرحال إلى الأقصى في هذا الوقت، لإفشال مخططات المستوطنين ومساعي التهويد المستمرة بحق المسجد المبارك ومدينة القدس المحتلة، إضافة إلى دعم المقدسيين والمرابطين الذين يتعرضون لمضايقات متكررة من جيش الاحتلال.