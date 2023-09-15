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موعد صرف المنحة القطرية الجديدة شهر 9 سبتمبر 2023 .. رابط المنحة القطرية 2023 الاستعلام الحكومي

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة شهر 9 سبتمبر 2023 .. رابط المنحة القطرية 2023 الاستعلام الحكومي
موعد صرف المنحة القطرية الجديدة شهر 9 سبتمبر 2023 .. رابط المنحة القطرية 2023 الاستعلام الحكومي

غزة _ الرسالة نت

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة شهر 9 سبتمبر 2023 .. رابط المنحة القطرية 2023 الاستعلام الحكومي...يتصارع البحث حول هذا العنوان بشكل كبير، وذلك بسبب الأوضاع السيئة التي تعيشها الأسر المتعففة في قطاع غزة ومع بداية كل شهر يبدأ البحث عن موعد صرف المنحة القطرية وتفعيل رابط الفحص المقدم من وزارة التنمية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تُقدم صفحة الاستعلام الحكومي التابعة لموقع وزارة التكنولوجيا والاتصالات، رابط فحص المنحة القطرية في كل شهر منذ بدء توزيع هذه المنحة، ويتم تفعيل رابط فحص المنحة القطرية بعد اعلان موعد الصرف المتوقع منتصف شهر سبتمبر.

خطوات بحث المنحة القطرية

رابط-فحص-الـ-100-المنحة-القطرية-للاسر-المتعففة-بقطاع-غزة-الاستعلام-الحكومي.jpg

بإمكانك معرفة أنك ضمن المستفيدين من المنحة القطرية 100$، من خلال إدخالك بيانات الاستعلام عبر رابط فحص المنحة لهذا الشهر، وهي كالتالي:

  • رابط فحص المنحة القطرية اضغط هنا
  • إدخال رقم الهوية.
  • إدخال تاريخ الميلاد.

في حال الاستفادة من المنحة سيتم إرسال رسالة نصية (SMS) على هاتفك تُوضّح آلية الصرف المسجل في قائمة البرنامج الموحد، وكما تظهر لك بيانات الاستفادة من خلال فحصك عن المنحة القطرية عبر رابط الوزارة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/290495

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موعد صرف المنحة القطرية الجديدة شهر 9 سبتمبر 2023 .. رابط المنحة القطرية 2023 الاستعلام الحكومي

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