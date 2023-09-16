فواكه مفيدة لمرضى السكري

هناك العديد من العوامل التي لها دور مهم في الحفاظ على نسبة السكر في الدم عند مرضى السكري، ومن أهم هذه العوامل هو اتباع نظام غذائي متوازن غني بالعديد من الخضروات والفواكه، فما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكري؟

هناك أنواع عديدة من الفواكه المفيدة لمرضى السكر والتي تتحكم في نسبة الأنسولين والغلوكوز في الجسم، ومن أبرز هذه الفاكهة ما يأتي:

1. التوت

تعد فاكهة التوت من الفواكه الغنية بالفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة مما يجعلها من الفواكه المفيدة لمرضى السكري، حيث تساعد في تخفيف حساسية الأنسولين وتقليل كمية الغلوكوز في جسم الإنسان.

كما يعد تناول كوبين من التوت أي ما يعادل 250 غرام من التوت، بأنه يساهم في تقليل كمية السكر في الدم.

2. الحمضيات

إنَّ فاكهة البرتقال والجريب فروت وغيرها من الحمضيات غنية بالألياف والمركبات النباتية، مثل البوليفينول والنارينجين التي تعد مضادات لمرض السكري.

وتقلل الحمضيات من نسبة الإصابة بمرض السكري، لأنها لا ترفع نسبة السكر في الدم كما تعمل بعض الفاكهة الأخرى.

3. التفاح

يحتوي التفاح على مركبات نباتية مهمة مثل: حمض الكلوروجينيك، والكيرسيتين تساعد هذه المركبات في تقليل نسبة السكر في الدم كما تحمي الجسم من الإصابة بمرض السكري.

4. أنواع أخرى من فواكه مفيدة لمرضى السكر

من الفاكهة الأخرى المفيدة لمرضى السكري والتي قد تخفض من نسبة السكر في الدم ما يأتي:

الأفوكادو.

المشمش.

العنب.

الخوخ.

الفراولة.

البرقوق.

شجر العليق.

البطاطا الحلوة.