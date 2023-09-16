السلطة تختطف نجل الشهيد أبو الرب من جنين

أقدمت عناصر من أجهزة أمن السلطة، اليوم السبت، على اختطاف الشاب مصطفى حمزة أبو الرب (28 عامًا)، نجل الشهيد القائد في سرايا القدس الشيخ حمزة أبو الرب من بلدة قباطية بمحافظة جنين.

وأفادت مصادر صحفية أن عناصر من أجهزة أمن السلطة بسيارة مدنية، قاموا باختطاف الشاب أبو الرب من منطقة باب حسبة قباطية، والاعتداء عليه أن يقتادوه إلى جهة مجهولة. والشهيد الشيخ حمزة أبو الرب، أحد أبرز قادة سرايا القدس في بلدة قباطية ومن الرعيل الأول حيث ارتقى بتاريخ 27 ديسمبر عام 2002م، بعد اشتباك مسلح ومعركة بطولية مع قوات الاحتلال لعدة ساعات.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة بحق كوادر وقيادات حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة في الضفة الغربية، في جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً دون الكشف عن مصيرهم أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم.