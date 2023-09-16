السلطة تواصل ملاحقتها واعتقالها للمقاومين والأسرى المحررين

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة حملة اعتقالاتها السياسية المتصاعدة بحق المقاومين والنشطاء وطلبة الجامعات والأسرى المحررين إلى جانب أكاديميين ومهنيين.

ففي جنين، اعتقلت قوة خاصة تابعة لأجهزة أمن السلطة الشاب مصطفى أبو الرب نجل الشهيد حمزة أبو الرب، بعد كمين له على الشارع الرئيسي في بلدة قباطية، وعلى طريقة المستعربين، فيما شهدت في الوقت ذاته مدخل مدينة جنين انتشارا واسعا ومكثفا لقوات أمن السلطة.

فيما حوّل وقائي جنين المعتقل قاسم جواد قاسم محمد (32 عاماً) من مدينة جنين، للتحقيق في مقر الجهاز العام برام الله، بعد اعتقاله منذ أول أمس الخميس اعتقالاً تعسفياً وخارج نطاق القانون.

وأفادت مجموعة محامون من أجل العدالة أن المعتقل قاسم يعاني من عدم انتظام دقات القلب، وتتابع المجموعة اعتقاله، مؤكدة أن اعتقاله خارج إطار القانون.

واعتقل جهاز الأمن الوقائي في نابلس الليلة الماضية الشاب منذر النابلسي (32 عاماً) من مدينة نابلس، وكان جهاز المخابرات في نابلس قد أفرج عنه في الثامن من الشهر الجاري، بعد اعتقال دام 40 يوماً.

كما حوّلت مخابرات قلقيلية الشاب طارق ماجد راتب مراعبة (21 عاماً) من بلدة كفر ثلث، إلى مقر المخابرات العامة في أريحا للتحقيق، بعد اعتقاله تعسفياً وخارج نطاق القانون يوم الأحد الماضي ووافق العاشر من الشهر الجاري.

والشاب مراعبة أسيرٌ محررٌ من سجون الاحتلال، ويعاني من مضاعفات صحية جراء اعتقاله في السجون (الإسرائيلية).

واعتقل جهاز مخابرات السلطة في الخليل المحرر زين الدين المحتسب بعد اعتراض مركبته أثناء توجهه للعمل قبل 4 أيام، فيما تركوا أطفاله في الشارع وصادروا مركبته، فيما اعتقلت اليوم باجس النجار من مكان عمله في يطا.

وضمن سياستها في ملاحقة المقاومين؛ اعتقلت أجهزة السلطة يوم أمس الشاب أشرف نافع أحد أفراد كتيبة طولكرم، علما أنه جريح ومطارد للاحتلال.

وفي محاولات السلطة لوأد المقاومة؛ صادرت أجهزة السلطة في طوباس عبوات ومتفجرات في بلدة عقابا شمال طوباس، كانت معدة من المقاومين للتصدي لاقتحامات جيش الاحتلال.

فيما تواصل اجهزة السلطة اعتقال أمين عرايشي ممثل الكتلة الإسلامية في الجامعة العربية الأمريكية لليوم الـ4 على التوالي.

ويواصل أبناء الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح اعتصامهم لليوم الـ18 على التوالي، رفضاً للاعتقال السياسي ومطلبهم جامعات آمنة بعيدا عن الملاحقة الأمنية على خلفية العمل النقابي.

وفي سياق متصل، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة بتغيير صورة حساباتهم الشخصية تضامنًا مع الطالب المختطف مهند قفيشة الذي بتعرض للتعذيب في زنازين المخابرات وفقًا لتقارير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، تواصل أجهزة السلطة في رام الله اختطاف المـطارد مصعب اشتية لليوم الـ 363 على التوالي.