23 جريمة قتل بالداخل المحتل في أغسطس الماضي

بلغت جرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل خلال شهر يوليو/تموز الماضي، 28 جريمة قتل.

وقال مركز "معطى" في تقرير تلقته "الرسالة نت"، إن حصيلة ضحايا الجريمة في الداخل المحتل في شهر أغسطس/ آب الماضي بلغت 23 جريمة.

وأكد "معطى"، أن جريمة القتل الجماعي في قرية أبو سنان بالجليل بتاريخ 24/8/2023 والتي راح ضحيتها 4 قتلى من فلسطينيي الداخل، كانت أبرز جرائم الداخل المحتل.

وسجل الجليل المحتل النسبة الأعلى لأعمال الجريمة، حيث بلغت 19 جريمة، أعقبه النقب وحيفا، بواقع 16، 14 جريمة على التوالي.

وبلغت الأعمال الإجرامية في الداخل المحتل 89 عملًا إجراميًّا، تنوعت ما بين 70 جريمة إطلاق نار، و16 جريمة عنف، وجريمتي طعن، وجريمة تفخيخ سيارة بعبوة ناسفة.

ويأتي ارتفاع معدل الجريمة في بلدات الداخل المحتل في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها؛ للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.