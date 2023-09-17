أسباب رفة العين.. وطرق علاجها

رفة العين التي تعرف أيضا باسم ارتعاش العين ونفضة العين ورعشة العين، تعرف أنها حركة أو تشنج في الجفن أو عضلات العين لا تمكن السيطرة عليه، وإليك أسبابه:

أسباب رفة العين

هناك مجموعة متنوعة من العوامل التي يمكن أن تتسبب في ارتعاش الجفن، قد تشمل:

الأضواء الساطعة

الشمس

إجهاد العين

قلة النوم

الحساسية للضوء

الإرهاق الجسدي

الآثار الجانبية لبعض الأدوية

التدخين أو استخدام منتجات التبغ

الكحول

مادة الكافيين

التوتر

لكن السبب الأكثر شيوعا لتشنجات العين هو الإجهاد والتعب.

متى تكون رفة العين خطيرة؟

يمكن أن يكون ارتعاش الجفن علامة على وجود اضطراب في الأعصاب أو الدماغ. إذا كان العرض الوحيد لديك هو رعشة العين، فمن المحتمل أنك تعاني تشنجا متقطعا ينتج عادة عن الإجهاد.

ما علاج رفة جفن العين؟

معظم حالات تشنجات الجفن تكون مرتبطة بالتوتر وليست خطيرة، لكنها يمكن أن تمنعك من التركيز والإنتاجية. إذا كانت تشنجات العين تزعجك، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها.

جرب هذه النصائح:

احصل على مزيد من النوم

قطع الكافيين

السيطرة على التوتر

توقف عن التدخين

إذا كنت قد جربت كل شيء للتخلص من التوتر، وما زلت تعاني تشنجات الجفن، فقد تقرر أن الوقت قد حان لطلب الرعاية الطبية.