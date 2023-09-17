جدول مباريات اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.. الدوري الإنجليزي والإسباني ودوري أبطال أفريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 17 سبتمبر/ أيلول 2023 في الدوري الإنجليزي والإسباني ودوري أبطال أفريقيا وغيرها وما القنوات الناقلة لها، تتعدد مباريات كرة القدم مساء اليوم الأحد، سواء في المحافل الأوروبية أو العربية، مع استمرار جولات الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني، كما تُلعب مباريات الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا.

إليك مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

بورنموث × تشيلسي (16:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1

إيفرتون × آرسنال (18:30 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

إشبيلية × لا بالماس (19:30 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 3

ريال مدريد × ريال سوسيداد (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1

مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

آرمى باتريوريتيك × بيراميدز (16:00 مصر والسعودية) - OnTime Sports HD

هافيا كوناكري × الوداد (19:00 مصر والسعودية) - الرياضية المغربية

دوان × الترجي (19:00 مصر والسعودية) - الوطنية الأولى

بريميرو دي أوغستو × الهلال (19:00 مصر والسعودية)