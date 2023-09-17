موعد صرف علاوة غلاء المعيشة.. خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023

موعد صرف علاوة غلاء المعيشة.. خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات ، في هذه الفترة ارتفعت معدلات البحث وذلك بعد قرار الرئيس السيسي الأخير ، وذبك عن رفع نسبة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي 500 جنيه ، ليصل 44 آلاف جنيه بدلا من 3.5 ألف جنيه ، وفي هذا المقال سنتعرف على جميع التفاصيل التي تخص هذا الموضوع .

موعد صرف علاوة الغلاء المعيشة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة لتنفيذ عدد من القرارات التي اتخذها وقد قام بالاعلان عنها أثناء كلمته عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف ، والتي جاءت كما يلي :

زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ، ليصبح "4" آلاف جنيه ، بدلا من أولا زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. .

ثانيا زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

آخر قرارات الرئيس السيسي

قامت زيادة المعاشات للمتقاعدين، فإنها تقترن بقانون المعاشات رقم 148 لعام 2019 الذي ينص على زيادة المعاشات في أول يوليو من كل عام بنسبة لا تزيد عن 15% ، وحتى الآن لم يتم إصدار قرار رسمي بزيادة المعاشات ويتم صرفها عادة في شهر يوليو واليكم اخر قرارات السيسي:

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

قيام البنك الزراعى المصرى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن .

العلاوة الجديدة للمعاشات

تقوم الحكومة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد مشروع قانون يتضمن زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات من 300 إلى 600 جنيه، تصرف على المرتبات بشكل مستمر .

قد قام الرئيس السيسي بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك حتى نهاية عام 2024

موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

وعن موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة،أوضح عضو المجلس القومي للأجور أن خلال ساعات سيعلن وزير المالية محمد معيط عن مواعيد وتفاصيل صرف الزيادات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي اليوم .