خطوات الاشتراك في تكافل وكرامة 2023 بعد زيادة المعاش.. وزارة التضامن ، يبحث الكثير من المواطنين من ليس لديهم دخل شهري عن طريقة الحصول على الدعم النقدي الشهري معاش تكافل وكرامة المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي .

وعقب صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة معاشات تكافل وكرامة .. نوضح طريقة التقديم والأوراق المطلوبة للحصول على المعاش .

قال مصدر مسؤول إن وزارة التضامن الاجتماعي تدرس زيادة الدعم النقدي الشهري معاش تكافل وكرامة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية أمس .

ووجه رئيس الجمهورية ضمن عدة قرارات زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، بإجمالي "5" ملايين أسرة .

خطوات الاشتراك في تكافل وكرامة 2023

يمكن لـ المواطنين المستحقين لـ معاش تكافل وكرامة الاشتراك في الدعم المادي تكافل وكرامة 2023 بعد تقديم المستندات التالية :

يجب تقديم صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق .

تقديم صورة البطاقة الشخصية للمتقدم وأفراد الأسرة بشرط أن تكون سارية ومثبت بها المحل الإقامة الحالي للأسرة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة.

يجب تقديم صورة من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة الأقل من 18 سنة

تقديم قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عامًا وقيد طالب للأبناء الجامعين للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة.

تقديم صورة بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجد للاشتراك في البرنامج .

يجب تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل للاشتراك في البرنامج .

تقديم صورة من شهادة الطلاق أو ما يدل على الانفصال للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة.

تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة.

يجب تقديم صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم للاشتراك في البرنامج

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة

يُذكر أن زيادة معاشات تكافل وكرامة وصلت إلى 40% خلال هذا العام حيث قرر رئيس الجمهورية زيادتها بنسبة 25% في أبريل الماضي، و15% اليوم في سبتمبر، ليرتفع معاش تكافل من 450 جنيها إلى 630 جنيها، كذلك سيرتفع معاش كرامة سيصل إلى 490 جنيها.

حيث تصل قيمة دعم المواطن الذي يحصل على معاش "تكافل" 625 جنيها، بعد زيادة نسبة الـ15%، إلى 718.75 جنيها.





خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي :

يستطيع المواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي فقط، من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعى .

2. اختر أيقونة «الاستعلام عن نتيجتك».

3. أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المحددة.

4. اضغط على «استعلام».

5. تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023.