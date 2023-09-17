"الخارجية الأردنية" تدين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اقتحام المتطرفين، الأحد، للمسجد الأقصى المبارك، وممارستهم الاستفزازية تحت حماية الشرطة (الإسرائيلية)، وبما يمثل خرقاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، وانتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة.

وطالب المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، (إسرائيل) بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى واحترام حرمته، محذراً من استمرار هذه الانتهاكات.

وشدد المجالى على ضرورة احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها صاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه.

وجدد التأكيد أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.