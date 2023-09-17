الجيش (الإسرائيلي) يصدر بيانا بشأن المواجهات على حدود قطاع غزة

أصدر الجيش (الإسرائيلي)، مساء الأحد، بيانا، بشأن المواجهات بالقرب من السلك الزائل في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيانه: "جرت في وقت سابق من هذا اليوم مواجهات عنيفة شارك فيها المئات من الفلسطينيين بالقرب من السياج الحدودي في قطاع غزة".

وأضاف: "وفي الحادثة تم رصد عدة حالات لتفجير عبوات - انتشرت قوات الجيش في المنطقة وتحركت لصد التوترات العنيفة من خلال وسائل تفريق المظاهرات".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في أحدث إحصائية مساء الأحد، عن إصابة 6 مواطنين بجراح مختلفة خلال اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، فقد أصيب مواطنين اثنين برصاص الاحتلال شرق محافظة رفح، وثلاثة صحفيين خلال الفعاليات الغاضبة قرب السياج الفاصل شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلنت المصادر، إصابة كل من الصحفييْن فادي الدنف، وبلال الصباغ، بقنبلة غاز في القدم، شمال قطاع غزة، إضافة إلى الصحفي مصطفى حسونة.