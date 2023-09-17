نقابة الاقتصاديين تزور جامعة الإسراء وتعقد مذكرة تفاهم

زارت نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين، جامعة الإسراء، في مقرها الرئيسي بمنطقة الزهراء جنوب مدينة غزة، لتهنئتهم بحصولهم على اعتماد كلية الطب.

وخلال الزيارة أبرم الطرفان مذكرة تفاهم وتعاون بينهم تمخض عنها حصول النقابة على خصم خاص للراغبين بالالتحاق في برنامج الدراسات العليا بالجامعة.

وحضر اللقاء من النقابة: محمد مقداد نقيب الاقتصادين، وعماد لبد نائب النقيب، ومحمد الدريملي أمين السر، وحسام سعد أمين الصندوق، ومحمد نصار رئيس لجنة الدراسات والاستشارات، ومحمد أبو عمرة رئيس لجنة العلاقات العامة.

في حين، حضر اللقاء من جامعة الإسراء، أحمد الحساينة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية وممثلا عن رئيس الجامعة، وعلاء مطر نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وناهض حجازي عميد الدراسات العليا، ومنية مزيد مدير الدراسات العليا والبحث العلمي، ورأفت الهور مدير العلاقات العامة ورئيس قسم العلوم الإدارية.

وخلال اللقاء رحّب الحساينة، بأعضاء مجلس إدارة نقابة الاقتصاديين، مؤكداً على أهمية التعاون مع نقابة الاقتصاديين للارتقاء بالشق الاقتصادي، آملاً أن يكون هناك الكثير من التعاون المشترك بين الطرفين.

في حين، تحدث مقداد عن دور الجامعة الكبير في الارتقاء بالواقع التعليمي بقطاع غزة، مؤكدا أنها استطاعت خلال سنوات قليلة الارتقاء بين أهم الجامعات على الساحة الفلسطينية.