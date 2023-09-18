نتنياهو يهاجم المتظاهرين في نيويورك ضد إضعاف القضاء: ينضمون لأعداء (إسرائيل)

شن رئيس الحكومة (الإسرائيلية)، بنيامين نتنياهو، هجوما على المتظاهرين (الإسرائيليين) ضد مخطط حكومته لإضعاف جهاز القضاء في نيويورك، خلال مشاركته في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبر أنهم بذلك ينضمون إلى "منظمة التحرير الفلسطينية وإيران وآخرين" من أعداء (إسرائيل)، وذلك في تصريحات صدرت عنه فجر اليوم، الإثنين، خلال حديثه للصحافيين في المطار قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو إن المتظاهرين "ينتهكون كل الحدود، أوصلونا لمرحلة بات فيها قطع الطرق أمرًا طبيعيًا"، وأضاف "يذهبون ويشهرون بإسرائيل أمام الأمم، ويبدو ذلك أمرًا طبيعيًا بالنسبة لهم. بالنسبة لي لا يبدو الأمر طبيعيًا. كزعيم للمعارضة، لم أفعل ذلك أبدًا".

وتابع "الاحتجاجات منظمة وممولة؛ من ينظم هذه الاحتجاجات مسلح بأموال طائلة"؛ كما شن سفير (إسرائيل) لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، هجوما على المتظاهرين، وعبّر عن "أسفه" من أن يتظاهر المواطنون الإسرائيليون أمام الأمم المتحدة فيما "يمكنهم الاحتجاج بحرية في أي مكان في دولة إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك يسيء للدبلوماسية (الإسرائيلية).

بدوره، استنكر رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، تصريحات نتنياهو، واعتبر أن "المتظاهرين "وطنيون ومحبون للوطن"، مشيرا إلى أن "ألف خطاب حماسي في الأمم المتحدة، لن تصلح الضرر الهائل الذي يلحقه سلوك نتنياهو بالمجتمع الإسرائيلي".

في المقابل، قال قادة الحركة الاحتجاجية المناهضة لمخطط الحكومي لـ"إصلاح" جهاز القضاء، ردا على كلام نتنياهو إنه "يجر إسرائيل إلى حالة بولندا والمجر وتركيا وإيران - الأنظمة الديكتاتورية الظلامية. لقد دمر نتنياهو صورة (إسرائيل) في العالم، والشيء الوحيد الذي لا يزال ينقذ هذه الصورة هو المتظاهرون الذين يحافظون على قيم إسرائيل الديمقراطية".

ويبدأ نتنياهو زيارته إلى الولايات المتحدة من كاليفورنيا، حيث سيلتقي مالك منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إيلون ماسك، وآخرين، لإجراء مباحثات بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي"؛ على أن يجتمع مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الأربعاء المقبل، في نيويورك، على هامش فعاليات الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو أيضا بالمستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، وأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. كما سيجتمع بقادة الجالية اليهودية الأميركية.

وعن رحلته إلى الولايات المتحدة، قال نتنياهو إنه سيبحث مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، "القضايا المتعلقة بإيران وتوسيع دائرة السلام"، في إشارة إلى المساعي الأميركي للتوصل إلى اتفاق مع السعودية يشمل تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.

واعتبر نتنياهو أن العالم بات يدرك أن "إيران تنتهك جميع التزاماتها، وأنها تكذب بصورة حازمة، وأنها تنوي تطوير أسلحة نووية ومواصلة عدوانها في المنطقة. وسنحارب هذين الأمرين معا".

وعزت التقارير الإعلامية عدم دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض، إلى المخاوف الأميركية حيال عدم تمكن الحكومة في إسرائيل من التوافق مع المعارضة حول حزمة قوانين "الإصلاح القضائي " المثيرة للجدل، والخلافات الأميركية (الإسرائيلية) بشأن الملف الفلسطيني.