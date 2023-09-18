غضب (إسرائيلي) من إدراج اليونسكو موقع تل سلطان بأريحا على قائمة التراث العالمي

أدانت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، القرار الذي صدر الأحد، عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، بإدراج موقع "تل السلطان" في مدينة أريحا (شمالي شرقي الضفة الغربية)، على قائمة التراث العالمي.

جاء ذلك في بيان صدر عن "الخارجية الإسرائيلية"، وصف قرار اليونسكو بـ"الجائر"، وشدد على أن "تل أبيب" ستعمل بالتعاون مع "أصدقائها الكثيرين في المنظمة من أجل تغيير كل القرارات الجائرة الصادرة عنها".

وأشار البيان (الإسرئيلي) إلى "رسالة الأمين العام للجنة التراث التابعة لليونسكو، التي تفرق بين تسجيل موقع من حقبة قبل التاريخ، والمواقع اليهودية والمسيحية في المنطقة".

كما لفت إلى ما وصفه بـ"الجهود الكثيرة والمخلصة التي تبذلها الأمينة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، من أجل موازنة القرار".

واعتبر أن "القرار الذي صدر اليوم يشكل دليلا آخر على استغلال الفلسطينيين لليونسكو وتسييس المنظمة"، زاعمة "ستعمل (إسرائيل) بالتعاون مع أصدقائها الكثيرين في المنظمة؛ من أجل تغيير كل القرارات الجائرة التي اتخذت عن طريقها".

وأدرجت "لجنة التراث العالمي" التابعة لـ"اليونســكو"، موقع أريحا القـديمة " تل السلطان" (شرقي الضفة) على قائمة التراث العالمي.

وقال وكيل وزارة السياحة والآثار في السلطة الفلسطينية محمد خلة، إن "تسجيل هذه الموقع على قائمة التراث العالمي يمثل شاهداً جديداً، على أصالة وقدم الشعب الفلسطيني في أرضه".

ويقع "تل السلطان" في مدينة أريحا القديمة، والتي تعد أخفض وأقدم مدينة على وجه الأرض، وهو على انخفاض 250 مترا تحت مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط.

ويعود تاريخ (تل السلطان) إلى فترة العصر الحجري الحديث، إذ يمثل أقدم مدينة مأهولة في العالم.

ويتميز "التل" بموقعه بالقرب من نبع (عين السلطان)، وهو نبع ماء فوار على مدار العام، وفي وسط منطقة زراعية خصبة ذات تربة طينية ومناخ شبه استوائي حار صيفا ومعتدل شتاء.

ويعتبر المكان من الوجهات السياحية الأكثر جذباً في مدينة أريحا.