جنود الاحتلال يقتحمون مصليات الأقصى وسط انتهاكات مستمرة للمستوطنين

اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين كافة مصليات المسجد الأقصى المبارك، وأجرت عمليات تفتيش داخلها.

وذكرت مصادر مقدسية أن عناصر من مخابرات الاحتلال اقتحموا مصليات الأقصى، بالتزامن مع انتهاكات المستوطنين المتواصلة بحق المسجد المبارك.

ومنذ ساعات الصباح، اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى على شكل مجموعات برفقة سياح أجانب بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وتجول المستوطنون في باحات المسجد وتلقوا شروحاً تلمودية من حاخامات عن الهيكل المزعوم.

وبدأ المستوطنون يوم أمس عدواناً خطيراً على المسجد الأقصى، من خلال اقتحامه بالمئات ونفخ البوق فيه مرتين.

ويعني النفخ في البوق لدى الجماعات الاستيطانية علامة بدء مرحلة جديدة من الزمن، فهو يفصل بين السنوات العبرية، وانتهاء عهد هويته الإسلامية وبدء تهويده.

واعتدت قوات الاحتلال على المرابطات والمرابطين المبعدين في باب السلسلة، كما قيد الاحتلال دخول المصلين الى الأقصى.

ويستمر العدوان على الأقصى ٢١ يوماً قادمة، يتخلله ثلاث محطات هي "أيام التوبة" و "يوم الغفران" و"عيد العرش".