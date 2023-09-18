نبأ سار في برشلونة يثلج صدر تشافي

تلقى تشافي هرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، نبأ سارًا في تدريبات الفريق الكتالوني الجماعية، أمس الأحد.



وجاء ذلك بعد فوز البارسا على ريال بيتيس بخماسية نظيفة، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، شارك رونالد أراوخو، مدافع البارسا، في جزء من التدريبات الجماعية للفريق، اليوم.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المدافع الأوروجوائي، بات على بعد خطوة واحدة من الحصول على التصريح الطبي للعودة إلى المباريات.



وأوضحت أن أراوخو إذا خاض مران الغد بشكل طبيعي، قد ينضم إلى قائمة برشلونة لمباراة رويال أنتويرب في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وكان أراوخو يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى، خلال مران الفريق يوم 17 أغسطس/آب الماضي.



وتمثل عودة أراوخو، إضافة قوية لتشافي هيرنانديز، مدرب البارسا الذي يعيش أفضل أوقاته مع الفريق في ظل سلسلة الانتصارات المميزة.