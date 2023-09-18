فوائد مذهلة من بذور الحلبة لشعرك.. ما هي؟

استخدم العديد من الأشخاص الحلبة، لعدة قرون كعلاج طبيعي للعديد من مشاكل الشعر، والتي يُعتقد أن بذورها تعزز نمو الشعر عن طريق تغذية فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر وتقليل تساقطه.

بذور الحلبة غنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن التي توفر العناصر الغذائية الأساسية للشعر، ما يجعلها مكوناً شائعاً في روتين العناية بالشعر، بينما يُعتقد أن هرمون الاستروجين النباتي الموجود فيها يزيد من نمو الشعر.

إليك الفوائد المذهلة لبذور الحلبة لشعرك

جيدة لنمو الشعر

تحتوي بذور الحلبة على البروتينات وحمض النيكوتين، وهي مفيدة لتحفيز نمو الشعر.

تساعد هذه العناصر الغذائية في تقوية بصيلات الشعر وتعزيز نموه الصحي، ويظل معدل نمو الشعر الخطي ثابتًا نسبيًا طوال الحياة.

تعزز صحة فروة الرأس

تتميز بذور الحلبة بخصائصها المضادة للالتهابات والمهدئة التي يمكن أن تساعد في تهدئة فروة الرأس المتهيجة.

وتوفر الرطوبة لفروة الرأس، ما يقلل من الجفاف والحكة.

يحدد صحة الشعر وحالته ويمنع أمراض فروة الرأس والشعر.

قد تمنع تساقط الشعر

تشمل أسباب تساقط الشعر نقص التغذية والأسباب الهرمونية والالتهاب والعوامل الوراثية والعوامل البيئية، بينما بذور الحلبة غنية بالسلائف الهرمونية التي يمكن أن تساعد في تحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه.

يمكن أن تساعد أيضًا في إعادة بناء بصيلات الشعر وتقليل ترقق الشعر.

تساعد الشعر التالف

تتمتع بذور الحلبة بخصائص ملطفة يمكن أن تساعد في إصلاح الشعر التالف واستعادة لمعانه الطبيعي ونعومته.

وتحتوي على مادة الليسيثين التي تعمل على ترطيب الشعر وتمنع تكسره.

تسهل مياه الحلبة فك تشابك الشعر مما يؤدي إلى تقليل تكسر الشعر.

تضيف لمعاناً للشعر

تساعد بذور الحلبة على تحسين الملمس العام للشعر، ما يجعله ناعمًا ولامعًا.

يمكن أن يمنح الاستخدام المنتظم لبذور الحلبة شعرك مظهراً صحياً وحيوياً.

تمنع الشيب المبكر

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الحلبة على محاربة الجذور الحرة وحماية الشعر من الشيب المبكر.

يمكن أن تساعد في الحفاظ على اللون الطبيعي لشعرك وتأخير ظهور الشعر الرمادي.

محاربة قشرة الرأس

تتمتع بذور الحلبة بخصائص مضادة للفطريات والبكتيريا تجعلها فعالة في مكافحة قشرة الرأس.

وتساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة من فروة الرأس وتقليل الحكة والتقشر.

مكيف شعر جيد

يمكن استخدام بذور الحلبة كمكيف طبيعي للشعر، فهي تساعد على ترطيب الشعر مما يجعله ناعمًا وسهل التصفيف.

يمكن وضع معجون بذور الحلبة على الشعر وتركه لبضع دقائق قبل الشطف للحصول على فوائد التكييف.

تضيف ملمساً ناعماً ولامعاً على شعرك

الاستخدام المنتظم لبذور الحلبة يمكن أن يجعل شعرك يبدو لامعًا وناعم الملمس.

العناصر الغذائية الموجودة في بذور الحلبة تغذي بصيلات الشعر وتحسن الصحة العامة للشعر.

خلطات طبيعية من بذور الحلبة لنمو الشعر

بذور الحلبة لتساقط الشعر

انقعي ملعقتين كبيرتين من بذور الحلبة في الماء طوال الليل.

اطحني البذور المنقوعة لعمل عجينة ناعمة.

ضعي المعجون على فروة رأسك وشعرك مع التركيز على الجذور.

اتركيه لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.

اشطفيه بالماء الفاتر. كرريه من 2-3 مرات في الأسبوع.

2- بذور الحلبة لبريق في شعرك

انقعي ملعقتين كبيرتين من بذور الحلبة في الماء طوال الليل.

اطحني البذور المنقوعة لعمل عجينة.

أضيفي 1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند إلى المعجون واخلطيه جيداً.

ضعي المزيج على شعرك، وقومي بتغطيته من الجذور إلى الأطراف.

اتركيه لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.

اشطفيه بشامبو خفيف. كرريه مرة واحدة في الأسبوع.

3 - بذور الحلبة للتخلص من القشرة

انقعي ملعقتين كبيرتين من بذور الحلبة في الماء طوال الليل.

اطحني البذور المنقوعة لعمل عجينة ناعمة.

أضيفي ملعقة كبيرة من عصير الليمون إلى المعجون واخلطيهم جيداً.

ضعي المعجون على فروة رأسك ودلكي بلطف.

اتركيه لمدة 30 دقيقة.

اشطفيه بالماء الفاتر.

كرريه من 2-3 مرات في الأسبوع.