الشؤون المدنية رابط فحص التصاريح بالألوان.. فحص تصاريح العمل شهر9 سبتمبر 2023 ، يتساءل الكثير من العمال حول طريقة فحص تصاريح العمل في الداخل المحتل ، نظرًا لأنها تساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي لهم، وتوفير حياة كريمة تُعينهم على الحياة الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

تصاريح العمل في الداخل المحتل بالألوان عن شهر 9 سبتمبر 2023

حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها العامل في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره، وتسعى الوزارة بشكل دائم على تحديث دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن، وهي كالتالي:

اللون الأخضر : يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة

اللون الأصفر : سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية

اللون البرتقالي : الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط

اللون الأحمر : الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد

اللون الأسود: الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح

لفحص حالة العمل للمواطنين أضغط هنا

رابط فحص الدور العام لترشيح أسماء تصاريح العمال في الداخل المحتل أضغط هنا

طريقة الاستعلام عن تصاريح العمل 2023

نقدم لكم خطوات الاستعلام عن تصاريح العمل وهي كالتالي: