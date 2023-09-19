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موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 2023 رابط فحص المنحة القطرية شهر 9

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 2023 رابط فحص المنحة القطرية شهر 9
موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 2023 رابط فحص المنحة القطرية شهر 9

غزة _ الرسالة

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 2023 رابط فحص المنحة القطرية شهر 9 ، موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 2023، من المتوقع أن يبدأ صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر سبتمبر 9، التي تمولها دولة قطر للأسر الفقيرة في قطاع غزة، خلال الأيام القليلة القادمة في مئات المراكز والمحال التجارية بغزة.

رابط فحص المنحة القطرية 2023

بعد تحديد موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 9 لعام 2023، تعمل اللجان المختصة في وزارة التنمية على تفعيل الرابط، وتقدم صفحة الاستعلام الحكومي التابعة لموقع وزارة التكنولوجيا والاتصالات، رابط فحص المنحة القطرية في كل شهر منذ بدء توزيع هذه المنحة.

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رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار، تقدمه لكم وكالة "صفا" شهريا في مثل هذا الوقت، لكي يتمكن المستفيدون من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، من البحث عن أسمائهم بكل سهولة.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار $ شهر سبتمبر 9 اضغط هنا 

ويجرى صرف المنحة القطرية للمستفيدين في غزة، من خلال الأمم المتحدة، بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، من خلال مراكز التوزيع المحددة في محافظات قطاع غزة والتي تضم أكثر من 300 مركز تجاري ومحل صرافة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/290742

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