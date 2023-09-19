اعلان عيد اعلان عيد

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

رغم صدور 3 قرارات قضائية بالإفراج عنه

عامٌ كامل على اختطاف أجهزة السلطة المطارد مصعب اشتية

الرسالة نت - الضفة المحتلة

عامل كاملٌ على اختطاف المطارد مصعب اشتية من نابلس، رغم صدور 3 قرارات قضائية بالإفراج عنه.

وتعتقل أجهزة السلطة المطارد مصعب اشتية منذ 19 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وذلك على خلفية عمله المقاوم ضد الاحتلال، وترفض الإفراج عنه رغم صدور قرارات قضائية بهذا الخصوص.

وعقب اعتقال اشتية برفقة عميد طبيلة، شهدت شوارع نابلس حالة من الغضب احتجاجاً على اعتقال السلطة للمطارد اشتيه، استشهد خلالها مواطن برصاص أجهزة السلطة وأصيب آخرون بينهم الشاب أنس عبد الفتاح بإصابة خطيرة.

وخاض اشتية إضرابا عن الطعام في بداية اعتقاله للمطالبة بالإفراج عنه، وهو يعاني من مشاكل صحية نتيجة إصابته بمرض في الغدة الدرقية.

كما تعرضت عائلة اشتية للاعتداء والضرب وقمع استقبال شقيقه الأسير المحرر صهيب اشتية، بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال (الإسرائيلي).

وبعث المعتقل السياسي مصعب اشتية رسالة سربت من زنزانته في سجون السلطة، أكد فيها أن اليد التي لاحقت أبطال عرين الأسود في نابلس، مثل أبو صالح العزيزي ووديع الحوح وعبود صبح هي ذاتها التي امتدت على عائلته.

 وعبر عن أسفه من مشاهد الاقتحام والضرب لمن يدّعي أنه يحتجز المقاومين لحمايتهم من الاحتلال، موجها رسالة إلى الشرفاء من أبناء الأجهزة الأمنية بأن يعودوا إلى رشدهم، وإلى شعبهم لأن الظلم ظلمات، وانتهاك حرمات البيوت الآمنة لهو من أشدها.

وتتجاهل أجهزة السلطة كل القرارات القضائية والمطالبات الشعبية والحقوقية والفصائلية بالإفراج عن المطارد اشتية، كما تواصل اعتقالاتها السياسية وملاحقاتها للمقاومين بالضفة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/290750

كلمات مفتاحية

الاعتقال الاداري اجهزة السلطة قرارت قضائية

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.