مواعيد مباريات نارية اليوم الثلاثاء 19-9-2023 دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، يترقب عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء، لقاءات رياضية كروية نارية في عدة دوريات أهمها، دوري أبطال أوروبا حيث تقام 8 مباريات ضمن الجولة الأولى والذي يحظى بمتابعة من الملايين حول العالم.

نضع لكم هنا جدول مباريات دوري أبطال أوروبا، الجولة الأولى، والقنوات الناقلة والمعلّقين.

دوري أبطال أوروبا – الجولة الأولى

ميلان – نيوكاسل يونايتد 19:45 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية حفيظ دراجي beIN Sports HD

يونج بويز – لايبزيج 19:45 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية – beIN Sports HD Xtra

لاتسيو – أتلتيكو مدريد 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية محمد بركات beIN Sports HD 5

فينورد روتردام – سيلتك 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية – beIN Sports HD 6

مانشستر سيتي – النجم الأحمر 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية علي محمد علي beIN Sports HD 3

برشلونة – رويال أنتويرب 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية عصام الشوالي beIN Sports HD 4

شاختار دونيتسك – بورتو 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية – beIN Sports HD Xtra 2

باريس سان جيرمان – بوروسيا دورتموند 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية جواد بده beIN Sports HD 1

الدوري المصري

زد x الاسماعيلي .. 4 عصرا - اون تايم سبورتس

الأهلي x المصري .. 7 مساء - اون تايم سبورتس

دوري أبطال آسيا

يوكوهاما إف مارينوس - اليابان x إنشيون يونايتد - كوريا الجنوبية .. 1 ظهرا

أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية x بانكوك جلاس باثوم يونايتد - تايلاند .. 1 ظهرا

كايا - الفلبين x شاندونج تايشان - الصين .. 3 عصرا

جوهور دارول تاكزيم - ماليزيا x كاواساكي فرونتال - اليابان .. 3 عصرا

باختاكور - أوزبكستان x العين - الإمارات .. 5 عصرا

أهال - تركمنستان x الفيحاء - السعودية .. 7 مساء

استقلال دوشنبه - طاجيكستان x الدحيل - قطر .. 7 مساء

برسيبوليس - إيران x النصر - السعودية .. 9 مساء - beIN Sports AFC

كأس الإتحاد الأسيوي