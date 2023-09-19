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مواعيد مباريات نارية اليوم الثلاثاء 19-9-2023 دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات نارية اليوم الثلاثاء 19-9-2023 دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات نارية اليوم الثلاثاء 19-9-2023 دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الرسالة نت

مواعيد مباريات نارية اليوم الثلاثاء 19-9-2023 دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، يترقب عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء، لقاءات رياضية كروية نارية في عدة دوريات أهمها، دوري أبطال أوروبا حيث تقام 8 مباريات ضمن الجولة الأولى والذي يحظى بمتابعة من الملايين حول العالم.

نضع لكم هنا جدول مباريات دوري أبطال أوروبا، الجولة الأولى، والقنوات الناقلة والمعلّقين.

 دوري أبطال أوروبا – الجولة الأولى

  • ميلان – نيوكاسل يونايتد 19:45 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية حفيظ دراجي beIN Sports HD
  • يونج بويز – لايبزيج 19:45 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية – beIN Sports HD Xtra
  • لاتسيو – أتلتيكو مدريد 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية محمد بركات beIN Sports HD 5
  • فينورد روتردام – سيلتك 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية – beIN Sports HD 6
  • مانشستر سيتي – النجم الأحمر 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية علي محمد علي beIN Sports HD 3
  • برشلونة – رويال أنتويرب 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية عصام الشوالي beIN Sports HD 4
  • شاختار دونيتسك – بورتو 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية – beIN Sports HD Xtra 2
  • باريس سان جيرمان – بوروسيا دورتموند 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية جواد بده beIN Sports HD 1

الدوري المصري

  • زد x الاسماعيلي .. 4 عصرا - اون تايم سبورتس
  • الأهلي x المصري .. 7 مساء - اون تايم سبورتس

دوري أبطال آسيا

  • يوكوهاما إف مارينوس - اليابان x إنشيون يونايتد - كوريا الجنوبية .. 1 ظهرا
  • أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية x بانكوك جلاس باثوم يونايتد - تايلاند .. 1 ظهرا
  • كايا - الفلبين x شاندونج تايشان - الصين .. 3 عصرا
  • جوهور دارول تاكزيم - ماليزيا x كاواساكي فرونتال - اليابان .. 3 عصرا
  • باختاكور - أوزبكستان x العين - الإمارات .. 5 عصرا
  • أهال - تركمنستان x الفيحاء - السعودية .. 7 مساء
  • استقلال دوشنبه - طاجيكستان x الدحيل - قطر .. 7 مساء
  • برسيبوليس - إيران x النصر - السعودية .. 9 مساء - beIN Sports AFC

كأس الإتحاد الأسيوي

  • مازيا - جزر المالديف x باشوندهارا كينجز - بنجلادش .. 1 ظهرا  
  • أوديشا أف سي - الهند x موهيون بوجان - الهند .. 5 مساء
  • الكهرباء - العراق x الكويت - الكويت .. 7 مساء
  • الوحدات - الأردن x أهلي حلب - سوريا .. 9 مساء
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/290757

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