مواعيد مباريات نارية اليوم الثلاثاء 19-9-2023 دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، يترقب عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء، لقاءات رياضية كروية نارية في عدة دوريات أهمها، دوري أبطال أوروبا حيث تقام 8 مباريات ضمن الجولة الأولى والذي يحظى بمتابعة من الملايين حول العالم.
نضع لكم هنا جدول مباريات دوري أبطال أوروبا، الجولة الأولى، والقنوات الناقلة والمعلّقين.
دوري أبطال أوروبا – الجولة الأولى
- ميلان – نيوكاسل يونايتد 19:45 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية حفيظ دراجي beIN Sports HD
- يونج بويز – لايبزيج 19:45 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية – beIN Sports HD Xtra
- لاتسيو – أتلتيكو مدريد 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية محمد بركات beIN Sports HD 5
- فينورد روتردام – سيلتك 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية – beIN Sports HD 6
- مانشستر سيتي – النجم الأحمر 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية علي محمد علي beIN Sports HD 3
- برشلونة – رويال أنتويرب 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية عصام الشوالي beIN Sports HD 4
- شاختار دونيتسك – بورتو 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية – beIN Sports HD Xtra 2
- باريس سان جيرمان – بوروسيا دورتموند 22:00 بتوقيت فلسطين ومصر والسعودية جواد بده beIN Sports HD 1
الدوري المصري
- زد x الاسماعيلي .. 4 عصرا - اون تايم سبورتس
- الأهلي x المصري .. 7 مساء - اون تايم سبورتس
دوري أبطال آسيا
- يوكوهاما إف مارينوس - اليابان x إنشيون يونايتد - كوريا الجنوبية .. 1 ظهرا
- أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية x بانكوك جلاس باثوم يونايتد - تايلاند .. 1 ظهرا
- كايا - الفلبين x شاندونج تايشان - الصين .. 3 عصرا
- جوهور دارول تاكزيم - ماليزيا x كاواساكي فرونتال - اليابان .. 3 عصرا
- باختاكور - أوزبكستان x العين - الإمارات .. 5 عصرا
- أهال - تركمنستان x الفيحاء - السعودية .. 7 مساء
- استقلال دوشنبه - طاجيكستان x الدحيل - قطر .. 7 مساء
- برسيبوليس - إيران x النصر - السعودية .. 9 مساء - beIN Sports AFC
كأس الإتحاد الأسيوي
- مازيا - جزر المالديف x باشوندهارا كينجز - بنجلادش .. 1 ظهرا
- أوديشا أف سي - الهند x موهيون بوجان - الهند .. 5 مساء
- الكهرباء - العراق x الكويت - الكويت .. 7 مساء
- الوحدات - الأردن x أهلي حلب - سوريا .. 9 مساء